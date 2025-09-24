Поступления в бюджет от акциза на сталь в 2026 году могут повыситься на 8,9%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь в 2026 году оцениваются в 51,6 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшие три года, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

В частности, поступления от акциза на жидкую сталь для вертикально интегрированных металлургов составят в следующем году 46,7 млрд рублей, электрометаллургов - 4,9 млрд рублей.

Оценка поступлений от акциза на сталь в этом году была понижена до 47,4 млрд рублей. Весенние поправки к федеральному бюджету на 2025 год предусматривали снижение поступлений в бюджет от акциза на сталь на 5,1 млрд рублей по сравнению с первоначальным прогнозом, до 63,9 млрд рублей.

Таким образом, в 2025 году падение поступлений от акциза на сталь может составить почти 22% по сравнению с 60,6 млрд рублей, полученными по итогам 2024 года (52,2 млрд рублей - вертикально интегрированные металлурги, 8,4 млрд рублей - электрометаллурги).

В 2027 году, согласно пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую "трехлетку", поступления от акциза на сталь прогнозируются на отметке 50,9 млрд рублей.

Металлурги в этом году обсуждали с профильными министерствами предложение не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции.

Минфин выступал против такой индексации, а в этом месяце замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что изменений отсечки не будет - "бюджетная ситуация не позволяет ее индексировать".

На прошлой неделе в Минпромторге сообщили, что ведомство вместо индексации отсечки для акциза на сталь рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате этого акциза сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов, а также отсрочки по уплате НДПИ.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. руб.

В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тыс. рублей/тонна.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12,5 тыс. руб.