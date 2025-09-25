Поиск

Нефть Brent подешевела до $69 за баррель после скачка цены накануне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени ушла вниз на $0,31 (0,45%), до $69,00 за баррель. В среду контракт подскочил в цене на $1,68 (2,5%), до $69,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,31 (0,48%), до $64,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,5%), до $64,99 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

"Отчет о запасах в целом оказался позитивным, с учетом сокращения резервов всех видов топлива", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Поддержку котировкам также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем временем в четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе и в будущем при должном размере инвестиций могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

