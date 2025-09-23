Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Фото: Spencer Platt via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса.

"Да", - заявил он в ответ на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать военные самолеты РФ, находящиеся в воздушном пространстве альянса.

На вопрос журналиста, готовы ли США в таких ситуациях оказать помощь союзникам, Трамп ответил: "Это зависит от обстоятельств".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что в НАТО при принятии решений о том, как поступить в случаях нарушения воздушного пространства стран альянса, учитывают ряд факторов.

"Решения о том, что делать с летательными средствами, в частности, решения по их сбиванию, будут приниматься в зависимости от ситуации с учетом той опасности, которую летательные средства создают, и тех рисков, которые они несут нашим силам, гражданским лицам и инфраструктурам", - сказал Рютте.

Он отметил, что силы альянса не увидели никакой непосредственной угрозы в пролете, как утверждает Таллин, через воздушное пространство Эстонии российских истребителей МиГ-31.

"Что касается последних нарушений воздушного пространства в Эстонии, силы НАТО очень быстро эскортировали эти истребители, не эскалируя ситуацию, поскольку не было никакой непосредственной угрозы", - сказал Рютте во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Со своей стороны, глава Госдепа Марко Рубио ранее во вторник заявил, что сбивать военные самолеты можно, но лишь если они будут атаковать.

"Мне кажется, что никто ничего не говорит о том, чтобы сбивать российские самолеты. Это возможно лишь если они будут сами атаковать", - сказал он в интервью CBS.

"Думаю, вы видели, что НАТО реагирует на эти инциденты одним и тем же образом: когда мы засекаем кого-то в нашем воздушном пространстве или в нашей зоне опознавания ПВО, то мы поднимаем в воздух самолеты и проводим сопровождение", - добавил Рубио.

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, Рубио не поддержал заявления польского руководства, пригрозившего сбивать российские военные самолеты в случае, если те окажутся в польском воздушном пространстве.