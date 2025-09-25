Поиск

H&M в III финквартале нарастила чистую прибыль на 39%, лучше ожиданий

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в третьем квартале 2025 финансового года нарастила чистую прибыль на 39%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в отчете компании, чистая прибыль в июне-августе составила 3,212 млрд шведских крон ($342 млн) против 2,306 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль увеличилась до 4,914 млрд крон с 3,507 млрд крон годом ранее. Рентабельность по ней повысилась до 8,6% с 5,9%.

Выручка уменьшилась на 3% - до 57,017 млрд крон. Продажи в Северной и Южной Америке снизились на 8%, в странах юга Европы - на 4%, в странах Северной Европы - на 1%, в странах Азии, Африки и Океании - на 10%. В Восточной Европе продажи не изменились, в Западной Европе - увеличились на 1%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 2,44 млрд крон при выручке в 57,03 млрд крон.

В сентябре H&M ожидает сохранения продаж в локальных валютах на уровне того же месяца прошлого года.

На конец августа H&M управляла 4 118 магазинов против 4 298 годом ранее.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

H&M
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Бюджет РФ

Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Бюджет РФ

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза
Бюджет РФ

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });