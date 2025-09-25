H&M в III финквартале нарастила чистую прибыль на 39%, лучше ожиданий

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в третьем квартале 2025 финансового года нарастила чистую прибыль на 39%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в отчете компании, чистая прибыль в июне-августе составила 3,212 млрд шведских крон ($342 млн) против 2,306 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль увеличилась до 4,914 млрд крон с 3,507 млрд крон годом ранее. Рентабельность по ней повысилась до 8,6% с 5,9%.

Выручка уменьшилась на 3% - до 57,017 млрд крон. Продажи в Северной и Южной Америке снизились на 8%, в странах юга Европы - на 4%, в странах Северной Европы - на 1%, в странах Азии, Африки и Океании - на 10%. В Восточной Европе продажи не изменились, в Западной Европе - увеличились на 1%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 2,44 млрд крон при выручке в 57,03 млрд крон.

В сентябре H&M ожидает сохранения продаж в локальных валютах на уровне того же месяца прошлого года.

На конец августа H&M управляла 4 118 магазинов против 4 298 годом ранее.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.