Банкам могут разрешить вычитать нематериальные активы из капитала постепенно

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может предоставить банкам возможность вычитать нематериальные активы из капитала постепенно, но распространить этот подход только на критическую инфраструктуру, заявила председатель ЦБанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Тема, которая тоже обсуждается как новация регуляторная, вычитать нематериальные активы из капитала. Мы рассматриваем возможность сделать это постепенно вместо одномоментного вычета и переподход планируем распространить только на нематериальные активы, которые относятся к критической информационной инфраструктуре, которую банки должны будут импортозаместить. Это должно облегчить для банков задачи по импортозамещению", - сказала она.

О том, что ЦБ думает об изменении подхода к вычету из капитала банков импортозамещенных нематериальных активов, в августе заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Регулятор, по его словам, провел первое обсуждение этого вопроса с банковским сектором.

"Есть готовность перевести их (импортозамещенные нематериальные активы - ИФ) в режим амортизационного отражения в течение четырех лет, нежели как сейчас - 100%-й вычет на момент создания. Пока это только первые сигналы. Это даже не консультационный доклад публичный, пока это первые обсуждения с банковским сектором", - сказал тогда первый зампред правления ВТБ.