ВТБ не исключает допэмиссию для пополнения капитала ради выполнения надбавок к нормативам

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ рассматривает разные источники пополнения капитала для выполнения повышающихся надбавок к нормативу достаточности, не снимает с повестки допэмиссию, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

"Мы сейчас входим в большие годовые шаги восстановления Базельских надбавок, и суммарно до достижения достаточности на уровне 12,5% до 2029 года нам с этого момента нужно 1,7 трлн рублей на наши сегодняшние взвешенные по риску активы с каким-то небольшим скромным 10%-м приростом", - заявил топ-менеджер.

"Нам может в этом помочь замедление рынков, как это происходит в 2025 году: то есть чем медленнее мы растем, тем меньше мы на рост тратим капитала. А с точки зрения мер, мы, по сути, имеем большой набор внутренних мер: избавление от иммобилизованных активов, уменьшение генерации нематериальных активов, увеличение доли регуляторно значимой прибыли, общее повышение прибыльности, сокращение расходов на интегрированные банки", - отметил Пьянов.

В числе других источников капитала ВТБ рассматривает привлечение суборднированных депозитов из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Там есть обязательства по финансированию проектов в связи с получением субордов, но это финансирование проектов может быть и по таксономии с меньшим взвесом, то есть, по сути, это оставляет капитал", - заявил он.

"И мы не снимаем с повестки возможное привлечение и базового капитала через дальнейшие допэмиссии, как это было в 2023 году", - добавил Пьянов.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

По состоянию на 1 апреля 2025 года норматив достаточности общего капитала группы Н20.0 составил 9,9% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 9%), достаточности базового капитала Н20.1 - 6,4% (регуляторный минимум с учетом надбавок - 5,5%), достаточности основного капитала Н20.2 - 8,1% (регуляторный минимум с учетом надбавок - 7%).

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала. Надбавка за поддержание достаточности капитала в 2024 году составила 0,25%, а в 2025 году выросла до 0,5%, в 2026 году она увеличится до 1%, в 2027 году - до 1,5%, в 2028 году надбавка составит 2,5%.

Надбавка за системную значимость в 2024 году осталась нулевой, в 2025 году выросла до 0,25%. В 2026 году она увеличится до 0,5%, в 2027 году - до 0,75%, а в 2028 году вернется к значению 1%.