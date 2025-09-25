Поиск

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в этом году могут заработать порядка 3-4 трлн рублей прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"У нас как у банкиров, что бы с нами ни делали, нам все хорошо. Какие бы события ни происходили, мы чувствуем себя хорошо, комфортно, нам все завидуют, что-то отобрать все хотят", - пошутил Костин.

По его оценкам, банки в этом году могут показать высокий уровень прибыли - 3-4 трлн рублей, "что говорит о том, что в целом банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо".

