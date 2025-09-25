Поиск

Британский стартап Nscale привлек $1,1 млрд для строительства дата-центров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британская компания Nscale Global Holdings, специализирующаяся на инфраструктуре для технологий искусственного интеллекта, привлекла $1,1 млрд инвестиций от Nvidia Corp., Dell Technologies, Nokia и других компаний, пишет The Wall Street Journal.

Средства будут направлены на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Nscale объявила о партнерстве с Nvidia и OpenAI в области ИИ-инфраструктуры под названием Stargate UK. Проект предусматривает внедрение десятков тысяч графических процессоров Nvidia. Кроме того, компания планирует создать крупнейший в Великобритании суперкомпьютер для ИИ совместно с Microsoft.

В раунде привлечения финансирования также приняла участие норвежская промышленная группа Aker, инвестировавшая в стартап $285 млн. Теперь она владеет 9,3%-й долей Nscale.

Nscale также объявила о заключении соглашения с финской Nokia, которая станет главным поставщиком продвинутых сетевых технологий для ее ЦОДов.

Nokia Nvidia Dell Великобритания Nscale Microsoft OpenAI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });