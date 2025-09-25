Британский стартап Nscale привлек $1,1 млрд для строительства дата-центров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британская компания Nscale Global Holdings, специализирующаяся на инфраструктуре для технологий искусственного интеллекта, привлекла $1,1 млрд инвестиций от Nvidia Corp., Dell Technologies, Nokia и других компаний, пишет The Wall Street Journal.

Средства будут направлены на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Nscale объявила о партнерстве с Nvidia и OpenAI в области ИИ-инфраструктуры под названием Stargate UK. Проект предусматривает внедрение десятков тысяч графических процессоров Nvidia. Кроме того, компания планирует создать крупнейший в Великобритании суперкомпьютер для ИИ совместно с Microsoft.

В раунде привлечения финансирования также приняла участие норвежская промышленная группа Aker, инвестировавшая в стартап $285 млн. Теперь она владеет 9,3%-й долей Nscale.

Nscale также объявила о заключении соглашения с финской Nokia, которая станет главным поставщиком продвинутых сетевых технологий для ее ЦОДов.