Nvidia вложит 2 млрд фунтов в развитие британских ИИ-стартапов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. сообщила, что инвестирует 2 млрд фунтов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов.

Усилия Nvidia поддержат венчурные фонды Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures и Phoenix Court.

Инвестиции американской компании, в частности, позволят создать новую ИИ-инфраструктуру в Лондоне, Оксфорде и Манчестере. Nvidia намерена работать с основателями стартапов и венчурными фондами в этих городах, а также регионах с менее развитой ИИ-инфраструктурой, включая так называемые зоны ИИ-роста, недавно определенные правительством Великобритании.

По словам представителей инвестиционного консорциума, вложения призваны помочь Британии перейти от высококачественных исследований к успеху на рынке и сделать ее одним из мировых лидеров в области ИИ-инноваций.

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на этой неделе крупные американские технологические компании во главе с Microsoft и Google пообещали вложить более $40 млрд в расширение британской ИИ-инфраструктуры.

Кроме того, на этой неделе Nvidia, OpenAI и британская Nscale анонсировали партнерство в области ИИ-инфраструктуры для решения задач OpenAI в Британии.