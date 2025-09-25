ЦБ РФ определил перечень шагов для развития рынка ЦФА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ совместно с рынком определил перечень шагов, необходимых для развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), среди задач - устранение арбитража с традиционным рынком и повышение прозрачности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В ближайшее время собираемся направить в министерство юстиции указание с тем, чтобы с первого января следующего года неквалифицированные инвесторы могли покупать цифровые финансовые активы, доходность которых зависела бы от ключевой ставки, от других индикаторов денежного рынка, так называемые ЛуАП. При условии, конечно, что рейтинг будет не ниже определенного уровня", - сказала Набиуллина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"На традиционном рынке такие инструменты уже доступны для неквалифицированных инвесторов. Мы здесь выравниваем регулирование, чтобы рынок с правил финансовых активов получил дополнительный импульс", - добавила она.

По ее словам, ЦБ также намерен создать механизм тестирования неквалифицированных инвесторов, работающих на рынке ЦФА, для выравнивания этого рынка с традиционным.

В планах Банка России также регулирование механизма кредитных ЦФА. "В этом заинтересованы банки. По таким кредитным цифровым финансовым активам банк передает риски по кредитному договору инвесторам. Это помогло бы разгружать их капитал. Но для того, чтобы этот инструмент заработал, нужно установить требования к раскрытию информации для инвесторов и разрешить банкам освобождать капитал. Мы считаем, что при этом часть рисков банки должны оставлять у себя на балансе, и будем устанавливать соответствующие требования. Но вот этот план у нас на следующий год", - заявила председатель ЦБ.

Среди задач на рынке ЦФА она также отметила необходимость повышения прозрачности. "Думаем над тем, чтобы помимо уже такого привычного раскрытия информации, когда эмитент сам раскрывает информацию, можно было бы создать дополнительный (инструмент - ИФ), чтобы операторы платформ смогли и получать, и раскрывать информацию об эмитенте из иных источников: из налоговой службы, из БКИ (Бюро кредитных историй - ИФ), от участников финансового рынка. Конечно, с согласия самого эмитента", - сказала Набиуллина.

Налоговый вопрос

По ее словам главы ЦБ, основной проблемой рынка ЦФА, как инструмента привлечения, остается дисбаланс по налогам с традиционными инструментами. "Участники рынка и мы видим, что выравнивание по налогам, убрать этот дисбаланс, это, конечно, очень важно для того, чтобы рынок ЦФА получил развитие", - сказала она.

Глава банка ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что если удастся решить вопросы в сфере регуляторики, российский рынок ЦФА в следующем году может вырасти в 2-3 раза.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас все операции с ЦФА должны учитываться в отдельной налоговой базе. Эмитент не может учитывать расходы по обслуживанию долга в одной налоговой базе с доходами по своей основной деятельности, что снижает экономическую целесообразность привлечения долга путем выпуска ЦФА по сравнению с обычным договором займа, отмечал ранее ЦБ.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее в четверг сообщал, что рассчитывает на внесение изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль организаций до конца текущего года.

Ранее ЦБ сообщал, что объем размещенных во втором квартале 2025 года выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом и составил 344,6 млрд руб., это говорит о значительном повышении активности в сегменте ЦФА. Объем первичных размещений ЦФА за весь 2024 год составил 594 млрд руб.