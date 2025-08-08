Поиск

Объем размещенных выпусков ЦФА во II квартале вырос в 2,4 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объем размещенных во втором квартале 2025 года выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом и составил 344,6 млрд рублей, что говорит о значительном повышении активности в сегменте ЦФА, сказано в Обзоре рисков финансовых рисков Банка России.

Среди размещенных выпусков по итогам II кв. преобладали рублевые долговые ЦФА с фиксированной доходностью и сроком погашения до 1 месяца (их доля 57,92%). Основными покупателями ЦФА, в отличие от предыдущих периодов, стали неквалифицированные инвесторы - юридические лица, отмечает регулятор.

Объем рынка ЦФА в обращении в первых числах июля увеличился на 86,1% по сравнению с началом года, достигнув 514 млрд рублей.

Наибольшая доля размещений осуществлялась на платформах операторов информационных систем (ОИС), являющихся банками (44,53%); на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры размещено 22,98 и 21,48% от общего объема соответственно.

При общем росте зарегистрированных пользователей до 560,9 тысячи лиц (+68% по сравнению с предыдущим кварталом) отмечается опережающий рост активных пользователей на 71,98%, до 97,1 тысячи лиц, среди которых основную долю занимают физические лица (99,8%). Так, по итогам II квартала 2025 г. доля активных пользователей увеличилась с 16,87 до 23,28% от общего количества пользователей.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

