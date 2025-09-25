Поправки о продлении мер защиты эндаументов при санкциях до 2029 года принят в I чтении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает действие временных мер по сохранению фондов целевого капитала (эндаументов) в условиях санкционного давления до 1 января 2029 года.

Законопроект № 963629-8 в июле внесла в палату группа во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предлагает продлить до 1 января 2029 года действие принятых в 2022 году норм, позволяющих не расформировывать целевой капитал эндаументов при падении стоимости чистых активов более чем на 30% за три года подряд или на 50% за один год.

Также предлагается продлить до 1 января 2029 года норму, позволяющую не требовать от организаций - собственников эндаументов направлять не менее 25% прибыли от управления целевым капиталом на уставные цели.

Послабления, принятые в 2022 году, действуют до 1 января 2026 года.

В пояснительной записке отмечается, что меры нужны для сохранения фондов целевого капитала в условиях санкций.

Правительство поддержало законопроект, но указало на необходимость уточнения срока действия поправок. "Целесообразно продлить указанные временные меры до 1 января 2027 года", - говорится в отзыве.

Эндаумент - целевой капитал некоммерческой организации (НКО), который формируется за счет пожертвований, он передается в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, который может быть потом использован для финансирования уставной деятельности. В России работает более 60 эндаумент-фондов, которые формируются в основном крупными российскими университетами.

Согласно действующему законодательству, средства эндаумент-фондов можно инвестировать в государственные ценные бумаги, акции ПАО, ипотечные ценные бумаги, облигации и акции иностранных эмитентов, объекты недвижимого имущества, депозиты в рублях и иностранной валюте в банках. В феврале Госдума приняла закон, позволяющий инвестировать средства эндаументов в биржевые фонды.