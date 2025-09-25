Поиск

ВВП США во II квартале вырос на 3,8% - максимум за семь кварталов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны.

Это максимальные темпы повышения за последние семь кварталов. Ранее сообщилось о росте экономики на 3,3%.

Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в апреле-июне повысились на 2,5%, а не на 1,5%, как предполагалось прежде.

Госрасходы сократились на 0,1% (ранее сообщалось о сокращении на 0,2%).

Инвестиции компаний в основные активы увеличились на 4,4% (предварительно было объявлено о повышении на 3,3%). Между тем капвложения в жилищном секторе упали на 5,1% (-4,7%).

Экспорт уменьшился на 1,8% (-1,3%), тогда как импорт упал на 29,3% (-29,8%) после резкого скачка в первом квартале, когда бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале увеличился на 2,1% относительно предыдущих трех месяцев. Предварительно сообщалось о росте на 2%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, поднялся на 2,6% (ранее сообщалось о росте на 2,5%).

Для сравнения, в январе-марте индекс PCE в первом квартале повысился на 3,4%, PCE Core - на 3,3%.

Корпоративные прибыли в США в апреле-июне увеличились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом (до $3,259 трлн), тогда как прежде их рост оценивался в 2%.

Прибыли компаний относительно второго квартала 2024 года повысились на 4,8%.

