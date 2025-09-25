Среднее значение максимальных ставок по вкладам на 3-6 месяцев банков топ-10 выросло почти до 15%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на срок от 3 до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября 2025 года увеличилось до 14,96% годовых с 14,79% в первой декаде, сообщает сайт ЦБ.

Одновременно среднее значение максимальных ставок по вкладам на срок до 3 месяцев снизилось до 15% с 15,14%.

Таким образом, средние максимальные ставки двух этих категорий вкладов сблизились около уровня 15%.

В начале августа, после июльского снижения ключевой ставки ЦБ, ставки этих двух категорий вкладов также мало отличались друг от друга (в первой декаде августа - 15,48% для сроков до 3 месяцев и 15,52% - от 3 до 6 месяцев, во второй декаде - соответственно 15,34% и 15,36%). Затем средняя ставка вкладов на 3-6 месяцев снижалась быстрее, чем у более краткосрочных вкладов, что, вероятно, отразило ожидания банков достаточно быстрого снижения ключевой ставки на горизонте ближайших 6 месяцев, и разрыв между ставками двух этих категорий вкладов в первой декаде сентября вырос до 0,35 процентного пункта (п.п.).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом форуме отметила: "Накануне нашего решения (12 сентября - ИФ) рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка. В первых числах сентября они, по сути, предполагали стопроцентную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже".

После того, как ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п., а не на 2 п.п., как предполагало большинство участников рынка, ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. Это отразилось и на выравнивании банковских ставок двух самых краткосрочных категорий вкладов.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, во второй декаде сентября снизилось до 15,56% с 15,59% в первой декаде. Декадное снижение составило 0,03 п.п., оно минимальное за пять месяцев (во второй декаде апреля эта индикативная ставка снизилась на 0,02 п.п.)

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка во II дек. сентября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 15,00 -0,14 -0,34 -1,61 -2,43 91-180 дн. 14,96 0,17 -0,40 -1,98 -2,98 181 дн. - 1 год 14,05 -0,08 -0,37 -2,20 -3,47 свыше 1 года 12,20 -0,19 -0,79 -2,49 -3,91

Расчет индикативных ставок произведен Банком России на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.