Поиск

Среднее значение максимальных ставок по вкладам на 3-6 месяцев банков топ-10 выросло почти до 15%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на срок от 3 до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября 2025 года увеличилось до 14,96% годовых с 14,79% в первой декаде, сообщает сайт ЦБ.

Одновременно среднее значение максимальных ставок по вкладам на срок до 3 месяцев снизилось до 15% с 15,14%.

Таким образом, средние максимальные ставки двух этих категорий вкладов сблизились около уровня 15%.

В начале августа, после июльского снижения ключевой ставки ЦБ, ставки этих двух категорий вкладов также мало отличались друг от друга (в первой декаде августа - 15,48% для сроков до 3 месяцев и 15,52% - от 3 до 6 месяцев, во второй декаде - соответственно 15,34% и 15,36%). Затем средняя ставка вкладов на 3-6 месяцев снижалась быстрее, чем у более краткосрочных вкладов, что, вероятно, отразило ожидания банков достаточно быстрого снижения ключевой ставки на горизонте ближайших 6 месяцев, и разрыв между ставками двух этих категорий вкладов в первой декаде сентября вырос до 0,35 процентного пункта (п.п.).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом форуме отметила: "Накануне нашего решения (12 сентября - ИФ) рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка. В первых числах сентября они, по сути, предполагали стопроцентную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже".

После того, как ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п., а не на 2 п.п., как предполагало большинство участников рынка, ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. Это отразилось и на выравнивании банковских ставок двух самых краткосрочных категорий вкладов.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, во второй декаде сентября снизилось до 15,56% с 15,59% в первой декаде. Декадное снижение составило 0,03 п.п., оно минимальное за пять месяцев (во второй декаде апреля эта индикативная ставка снизилась на 0,02 п.п.)

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка во II дек. сентябряИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.Изм. за 3 мес.
До 90 дн.15,00-0,14-0,34-1,61-2,43
91-180 дн.14,960,17-0,40-1,98-2,98
181 дн. - 1 год14,05-0,08-0,37-2,20-3,47
свыше 1 года12,20-0,19-0,79-2,49-3,91

Расчет индикативных ставок произведен Банком России на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти ищут способы привлечь малый бизнес перейти в мессенджер Мах

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });