Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ далее будет двигаться, тщательно выверяя шаги

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка. В первых числах сентября они, по сути, предполагали стопроцентную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже", - сказала Набиуллина в ходе Международного финансового форума, организованного Ассоциацией банков России в Сочи.

"По реакции рынка на то решение, которое состоялось, на сигнал мы видим, что ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. И я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг", - добавила она.

Глава ЦБ назвала три причины, по которым могло возникнуть расхождение во взглядах регулятора и рынка перед сентябрьским заседанием совета директоров по ключевой ставке. Первая причина - это то, что рынок оценил недельные данные по росту цен как очень большое замедление инфляции, хотя летом цены особенно сильно подвержены сезонности. Вторая причина - недооценка инфляционных ожиданий, которые пока остаются повышенными. Третья - значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и в августе.

"Если кто-то сомневается, что инфляция будет дальше замедляться, а мы видим, что инфляционные ожидания высокие, то тогда не надо ориентироваться на низкую ставку, не надо повторять уроки прошлого года", - сказала Набиуллина.

"Снижение ставки будет происходить по мере подтверждения того, что инфляция устойчиво снижается", - добавила она.

