Поиск

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в рамках налоговых поправок к проекту трехлетнего бюджета предлагает продлить на 2027 и 2028 годы действие специального коэффициента (ВСПР), который позволял снижать выплаты нефтяникам из госбюджета по топливному демпферу.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту федерального бюджета, предполагаемые дополнительные доходы бюджета в 2027 году от продления механизма составят 422 млрд 804,6 млн рублей, а в 2028 году - 493 млрд 052 млн рублей.

ВСПР - это встроенный в формулу демпфера учет дисконта Urals к Brent.

Механизм ценового дифференциала при расчете выплат нефтяным компаниям был одобрен Госдумой в июле 2022 года (законопроект № 136059-8) и начал действовать 1 сентября 2022 года Корректировка приближала индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. То есть из средней стоимости бензина в Европе стал вычитаться средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

Замминистра финансов Алексей Сазанов, при обсуждении законопроекта в парламенте, отмечал, что, по оценкам Минфина, эта корректировка позволит сократить расходы бюджета на выплаты нефтяникам примерно на 100 млрд рублей в 2022 году.

В дальнейшем, в 2023 и 2025 годах, параметры ВСПР уточнялись, однако сам механизм корректировки демпфера предлагалось отменить с 2027 года.

Одновременно подготовленные Минфином поправки предусматривают установление на 2028 год условных значений средних оптовых цен на моторное топливо, которые будут использоваться при расчете демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направляемое на переработку, что даст бюджету дополнительно 116 млрд рублей в 2028 году.

Brent Urals Минфин Алексей Сазанов Госдума ВСПР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });