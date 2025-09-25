Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в рамках налоговых поправок к проекту трехлетнего бюджета предлагает продлить на 2027 и 2028 годы действие специального коэффициента (ВСПР), который позволял снижать выплаты нефтяникам из госбюджета по топливному демпферу.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту федерального бюджета, предполагаемые дополнительные доходы бюджета в 2027 году от продления механизма составят 422 млрд 804,6 млн рублей, а в 2028 году - 493 млрд 052 млн рублей.

ВСПР - это встроенный в формулу демпфера учет дисконта Urals к Brent.

Механизм ценового дифференциала при расчете выплат нефтяным компаниям был одобрен Госдумой в июле 2022 года (законопроект № 136059-8) и начал действовать 1 сентября 2022 года Корректировка приближала индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. То есть из средней стоимости бензина в Европе стал вычитаться средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

Замминистра финансов Алексей Сазанов, при обсуждении законопроекта в парламенте, отмечал, что, по оценкам Минфина, эта корректировка позволит сократить расходы бюджета на выплаты нефтяникам примерно на 100 млрд рублей в 2022 году.

В дальнейшем, в 2023 и 2025 годах, параметры ВСПР уточнялись, однако сам механизм корректировки демпфера предлагалось отменить с 2027 года.

Одновременно подготовленные Минфином поправки предусматривают установление на 2028 год условных значений средних оптовых цен на моторное топливо, которые будут использоваться при расчете демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направляемое на переработку, что даст бюджету дополнительно 116 млрд рублей в 2028 году.