Коррекция демпфера по бензинам учтет дисконт к Brent, снизит расходы бюджета. Обобщение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму предложения по корректировке демпфера на бензины, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

"Уточняется расчет демпфера на бензины, учитывается скидка, которая есть на российскую нефть при расчете демпфера", - сказал он, комментируя текст внесенных поправок в налоговый кодекс РФ.

Глава комитета Андрей Макаров, уточнил: "То есть скидка, которую мы предоставляем при экспорте нефти?". "Да", - ответил Сазанов.

Суть корректировки

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагаемая корректировка приближает индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. Скорректированная формула предполагает, что из средней стоимости бензина в Европе вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

В итоге индикативная экспортная цена в формуле демпфера будет учитывать не только цену на продукт в Европе и стоимость доставки российского продукта на европейский рынок, но и реальный дисконт, с которым он там реализуется.

При этом действие новой формулы прекратится с 1 января 2023 г., или если российская марка нефти начнёт торговаться дороже Brent.

Экономия бюджета

Позже, отвечая на вопрос журналистов, как изменятся расходы бюджета в связи с корректировкой демпфера на бензины, Сазанов сказал: "Это зависит от курса (рубль-доллар - ИФ), по оценкам, порядка 100 млрд рублей".

Он также уточнил, что текущая корректировка бензинового демпфера является временной нормой: "Она будет действовать всего четыре месяца, с сентября по декабрь 2022 года. На данном этапе корректировка вносится только на 2022 год, потому что непонятно, как будет со спросом на наши нефтепродукты в 2023 году".

Сазанов добавил, что по дизтопливу корректировка демпфера не требуется, потому что "по дизелю при продажах на экспорт нет такого существенного дисконта, как у автомобильного бензина".

Текущие оценки

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов считает: "Июньский демпфер для бензина предварительно оценивается в 35800 руб./т, а дисконт для Urals относительно Brent составляет 37,18 $/барр., или 268,8 $/т. Если этот дисконт учесть в расчете демпфера, то предварительный июньский демпфер для автобензина составит 23100 руб./т. Таким образом, субсидирование бензина сократится более чем на 12500 руб./т."

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая оценивает ситуацию так: "Если бы новая формула демпфера для автобензина заработала в текущем месяце, оценка надбавки за поставку 1 тонны продукта в июне снизилась бы более чем на 13 400 руб., или 39% относительно оценки по действующей формуле, до 21090 руб.".

В еженедельном отчете "Петромаркет" предполагает, что необходимость в модернизации демпфера возникла из-за рекордных выплат по нему из федерального бюджета. Согласно данным Минфина РФ, за январь-май текущего года производители автобензина и дизельного топлива за поставку этих продуктов на внутренний рынок в качестве демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть получили из бюджета 1,06 трлн руб., что на 57,5% превышает бюджетные расходы по этому направлению за весь 2021 г. (0,67 трлн руб.).

История вопроса

При этом "Петромаркет" подчеркивает, что реформирование налогообложения нефтепереработки в условиях текущей турбулентности на нефтяном рынке требует большой осторожности: "Представляется, что реформаторам очень сложно количественно оценить влияние обновленного демпфера на экономику "даунстрима", учитывая высокую неопределенность прогнозов таких важных параметров, как цены на нефть, крек-спреды на нефтепродукты, санкционные дисконты, курс рубля к доллару. Но качественно некоторые эффекты предсказать можно. В частности, если корректировка демпфирующего механизма действительно преследует цель сокращения выплат, возникнут серьезные риски резкого ухудшения экономики розничной торговли".

Корректировка топливного демпфера - традиционное решение для ведомств в кризисные периоды. В предыдущие годы в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снижалась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка, в числе которых опять же была корректировка параметров топливного демпфера. Последний такой пересмотр датирован весной 2021 года.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.