ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ за 8 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 327,6 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Чистая прибыль в августе сократилась на 41,1% до 23,9 млрд рублей.

"Очень близкий результат к июльскому (23,3 млрд рублей - ИФ) другими способами, другими методами, тем не менее, тоже с ROE (рентабельностью капитала - ИФ) примерно тем же – 10,5% в августе и 18,1% по восьми месяцам", - сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые операционные доходы до резервов за январь-август выросли на 6% до 738,4 млрд рублей, в августе снизились на 33,5% до 68,2 млрд рублей.

Чистые процентные доходы из-за давления на чистую процентную маржу за 8 месяцев сократились на 41,4% до 221,7 млрд рублей, в августе – на 24,1% до 35,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,3% в августе и 1,0% за 8 месяцев 2025 года против 1,9% и 2,0% за аналогичные периоды прошлого года. "Таким образом, чистая процентная маржа группы прошла период минимальных значений в 2025 году и начала постепенно увеличиваться", - отмечает ВТБ.

Банк увеличил чистые комиссионные доходы за январь-август на 23,2% до 197,1 млрд рублей, в августе – на 2,4% до 26,0 млрд рублей. Динамику этого показателя кредитная организация объясняет ростом транзакционных комиссий, в том числе на валютном рынке, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

ВТБ в августе получил доходы от создания резервов в размере 0,4 млрд рублей (годом ранее – расходы в 20,3 млрд рублей), за 8 месяцев расходы составили 118,6 млрд рублей (годом ранее расходы были на уровне 98,3 млрд рублей).

Расходы на персонал и административные расходы в августе выросли на 20,7% до 43,2 млрд рублей. Этот показатель за 8 месяцев 2025 года увеличился на 17,8% до 335,9 млрд рублей. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 63,3% в августе 2025 года (34,8% в августе 2024 года) и 45,5% за 8 месяцев 2025 года (40,9% за 8 месяцев 2024 года).

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 31 августа составил 24,2 трлн рублей, увеличившись на 0,7% в августе и на 1,8% с начала года. Кредиты юридическим лицам за январь-август выросли на 4,8% до 16,7 трлн рублей (рост за август - 1,1%). Кредиты физическим лицам остались без изменений в августе и сократились на 4,2% с начала года, составив 7,5 трлн рублей.

"Группа ВТБ продолжила наращивать корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля", - отмечает банк.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 августа 2025 года составила 4,1% (3,5% - на 31 декабря 2024 года), продолжая оставаться на низком уровне, подчеркивает ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 129,4% (138,7% на 31 декабря 2024 года).

"На фоне некоторого роста неработающих кредитов в розничном сегменте общее качество кредитного портфеля остается хорошим, уровень стоимости риска находится в пределах прогнозного значения и составляет 0,9%, показатель покрытия неработающих кредитов резервами также находится на консервативном уровне 129,4%", - заявил Пьянов.

Объем средств розничных клиентов сократился на 1,3% в августе и увеличился на 4,4% с начала 2025 года, достигнув 13,6 трлн рублей. Объем средств корпоративных клиентов вырос на 0,6% в августе и сократился на 7,8% с начала 2025 года, составив 12,8 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа 2025 года составил 26,4 трлн рублей, сократившись на 0,4% в августе и на 1,9% с начала года.

Норматив Н20.0 (общий) на 1 сентября составил 9,6% (минимальное значение - 9,25%), сократившись за отчетный месяц на 10 базисных пунктов (9,7% по состоянию на 1 августа 2025 года), Н20.1 (базовый) - 6,1% (6,1% по состоянию на 1 августа 2025 года), Н20.2 (основной) - 7,7% (7,8% по состоянию на 1 августа 2025 года).

"Показатели достаточности капитала на конец августа превышают значения на начало года, норматив Н20.0 составил 9,6% (на 50 б.п. выше, чем на начало года), по результатам успешно завершенной в сентябре дополнительной эмиссии обыкновенных акций ожидается дальнейший рост достаточности капитала, что позволит нам исполнить наши целевые показатели по динамике бизнеса и рентабельности", - подчеркнул Пьянов.