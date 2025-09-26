Поиск

СТМ в I полугодии снизила поставки путевой техники и спецвагонов в 4 раза

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") в январе-июне 2025 года заметно сократило поставки электровозов, маневровых тепловозов, а также высокопроизводительной путевой техники и специализированных вагонов к уровню аналогичного периода 2024 года, говорится в отчете компании.

Так, за первое полугодие поставки электровозов снизились в 1,5 раза до 31 с 46 годом ранее, маневровых тепловозов – втрое до 7 с 22, высокопроизводительной путевой техники и специализированных вагонов – в 4 раза до 29 со 120 единиц.

Сокращение связано с уменьшением объемов железнодорожных грузоперевозок на сети РЖД, снижением поставки техники на экспорт. Эти факторы, по мнению СТМ, оказали "значимое, но не критическое влияние на изменение показателей поставки продукции по договорам с покупателями по основным видам товаров и услуг". В основном это проявилось в переносе сроков поставок на более поздние периоды, говорится в отчете.

При этом поставки электропоездов и вагонов СТМ в первом полугодии 2025 года сохранились на уровне января-июня 2024 года – 65 единиц.

Отмечается также, что в части диверсификации деятельности предприятия хорошие результаты показывает дивизион городского общественного транспорта. Компания участвует в программах закупок муниципалитетов, производит и поставляет троллейбусы. СТМ продолжает реализацию концессионных проектов по созданию троллейбусных и трамвайных транспортных систем в Таганроге, Краснодаре, Челябинске, Ростове-на-Дону. Разрабатываются концепции для других городов РФ.

"Эмитент ожидает, что сохранение и рост спроса на внутреннем рынке продукции железнодорожного назначения, заключение долгосрочных контрактов с крупными контрагентами, позволит группе СТМ в целом сохранить объемы реализации продукции и услуг по результатам 2025 года", - резюмирует компания.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров.

СТМ Синара - Транспортные машины
