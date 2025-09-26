ЦБ включил Газпромбанк в реестр операторов ЦФА-платформ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России включил Газпромбанк (ГПБ) в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении ЦБ.

Платформа ГПБ стала третьей, зарегистрированной в этом году. В августе в реестр были внесены "Мадригал ОИС" и банк "Синара".

Всего на данный момент в реестре насчитывается 18 участников. Помимо перечисленных, свои платформы также имеют Т-Банк, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, Сбербанк, Альфа-банк, "БКС Холдинг", Еврофинанс Моснарбанк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб" (дочерняя компания "МТС".

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

По итогам второго квартала 2025 года ГПБ занимает 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".