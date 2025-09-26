Поиск

ЦБ включил Газпромбанк в реестр операторов ЦФА-платформ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России включил Газпромбанк (ГПБ) в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении ЦБ.

Платформа ГПБ стала третьей, зарегистрированной в этом году. В августе в реестр были внесены "Мадригал ОИС" и банк "Синара".

Всего на данный момент в реестре насчитывается 18 участников. Помимо перечисленных, свои платформы также имеют Т-Банк, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, Сбербанк, Альфа-банк, "БКС Холдинг", Еврофинанс Моснарбанк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб" (дочерняя компания "МТС".

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

По итогам второго квартала 2025 года ГПБ занимает 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Банк России Газпромбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7239 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });