"Узатом" и "Росатом" договорились о конфигурации АЭС в Узбекистане и поставках ядерного топлива

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Россия на World Atomic Week в Москве подписали два стратегически важных документа по строительство интегрированной атомной электростанции в Джизакской области, сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом").

Так, подписано дополнительное соглашение к соглашению между АО "Росатом Энергетические проекты" (РЭП) и узбекским ГП "Дирекция строительства АЭС" (структура агентства) от 20 июня 2025 года об основных условиях реализации проекта строительства станции. Допсоглашение определяет конфигурацию проекта на базе двух реакторов ВВЭР-1000 поколения "3+" и двух реакторов РИТМ-200Н.

Второй документ - соглашение между РЭП и "Дирекцией строительства АЭС" об основных условиях договоров на поставку ядерного топлива для атомной электростанции малой мощности и большой атомной электростанции. Оно закрепляет ключевые договоренности о поставках топлива для реакторных установок РИТМ-200Н и ВВЭР-1000, а также запасных частей, монтажного и контрольного оборудования.

"В самом центре Узбекистана, в Джизакской области, мы создаем беспрецедентный энергетический проект. Будучи лидером в развитии атомной энергетики в Центральной Азии, мы не только строим первую станцию в регионе, но и первыми создаем инновационное решение будущего. Наш проект - это смелое сочетание передовых технологий малых модульных станций и проверенных временем решений мощной классической атомной энергетики," - отметил директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.

"Сегодняшнее подписание свидетельствует о начале нового этапа в развитии отношений между "Росатомом" и Узбекистаном в области мирного атома. Благодаря достигнутым договоренностям, Узбекистан станет первой страной в мире, которая построит интегрированную атомную электростанцию, одновременно работающую как современную маломощную атомную электростанцию, так и мощную атомную электростанцию," - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В мае 2024 года "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии Узбекистана заключили контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ, шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Затем проект был изменен. "Сегодня идет обсуждение конкретных экономических параметров. Два блока по 1000 МВт и два блока по 55 МВт", - заявил в июне 2025 года вице-премьер Александр Новак. "Росатом" позже сообщил, что проект АЭС большой мощности в Узбекистане предусматривает строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.