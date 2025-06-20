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"Росатом" и Узбекистан переформатировали планы по строительству АЭС в республике

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" договорилась с Узбекистаном об изменении проекта строительства АЭС в стране, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соответствующих документов об основных условиях строительства.

Речь идет о двух блоках малой АЭС и двух блоках большой мощности.

"Уже принято решение, и мы реализуем проект двух малых (блоков АЭС - ИФ) на базе реакторов РИТМ-200", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев журналистам.

"Над чем мы работаем сейчас и о чем, собственно, мы сегодня заключили договоренности? О выходе на расширение этого проекта, работаем над конструкцией ещё двух больших атомных энергоблоков гигаваттного класса на этой площадке", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, такой формат позволит "оптимизировать затраты" на строительство, а значит "повысить конкурентоспособность" электроэнергии, "сделав ее еще более привлекательной для потребителя". "В этой конструкции у нас будет базовая генерация, допустим, 2000 МВт, если мы ставим для "тысячника", и очень большая маневренность на уровне ещё 200 МВт (малых блоков - ИФ)", - пояснил Лихачев.

Отвечая на вопрос об изменении стоимости проекта ввиду его переформатирования, Лихачев сказал, что "выручка, которая пойдет от малой электростанции, заметно снизит инвестиционные, капитальные затраты на финальном этапе строительства уже больших гигаваттных мощностей".

Он не назвал абсолютные цифры, отметив, что оценки делать сложно.

"Оптимизация площадок (большой и малой), превращение их в одну общую площадку - процентов до десяти капзатрат точно сократит", - заключил Лихачев. По его словам, эффект может быть ещё большим при добавлении выручки от малой АЭС до ввода большой.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Узбекистан обсуждают экономические параметры строительства АЭС в республике. "Сегодня идет обсуждение конкретных экономических параметров. Два блока по 1000 МВт и два блока по 55 МВт", - отмечал Новак.

В апреле Лихачев сообщал журналистам, что "Росатом" рассчитывает через год или раньше залить бетон под малую АЭС в Узбекистане. Отвечая тогда на вопрос о потенциале строительства в стране большой АЭС, Лихачев сказал, что "уже будут готовы предложения не только по облику этих будущих объектов, но и по финансовой схеме, и по организационным вопросам, связанным с максимальной локализацией", к моменту, когда руководство страны решит ее строить.

Проект строительства малой АЭС в Узбекистане - первый подобный экспортный проект "Росатома". Стороны договорились о нем весной 2024 г., а осенью был подписан протокол о начале работ, предусматривавший проектные работы и разработку документации.

Изначально планировалось строительство шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Работы предполагалось начать этим летом, а ввод АЭС в эксплуатацию будет происходить поэтапно в 2029-2033 гг.

Росатом Узбекистан
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