Индексы США уверенно выросли в пятницу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics.

В июле расходы американцев увеличились на 0,5%, доходы - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Последние данные об изменении индикатора поддерживают ожидания двух снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях, пишет Trading Economics.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 0,8% по итогам торгов после новостей о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер заплатит $2,5 млрд для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии (FTC) США, обвинившей компанию в недобросовестной практике привлечения клиентов в ее программу Prime.

Фармацевтические Eli Lilly и Pfizer Inc. нарастили капитализацию соответственно на 1,4% и 0,7% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении 1 октября импортных пошлин в размере 100% на брендовую и патентованную фармацевтическую продукцию.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 3,6%. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует смягчить введенные после ряда инцидентов требования к поставкам новых самолетов компании. Кроме того, турецкая Turkish Airlines подтвердила заказ на покупку до 75 самолетов 787 Dreamliner, включая 35 лайнеров 787-9 и 15 единиц 787-10, с опционом на приобретение еще 25 самолетов этой серии.

Капитализация Nvidia Corp. повысилась на 0,3%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 0,3%, Apple Inc. - уменьшилась на 0,6%.

Котировки акций Tesla поднялись на 4%, до $440,4 за штуку, после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил их прогнозную стоимость до $600 с $500 и подтвердил рекомендацию "покупать".

Цена бумаг Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) понизилась на 0,7% после новостей о том, что компания в ближайшие недели предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность за плату отключить показ рекламы в этих соцсетях.

Акции Costco Wholesale подешевели на 2,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, однако сопоставимые продажи не оправдали ожиданий экспертов.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery уменьшились на 1,4% после снижения KeyBanc их рейтинга до "на уровне сектора" с "выше сектора".

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,65% и составил 46247,29 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,59% - до 6643,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22484,07 пункта.