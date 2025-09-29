Глава SEC пообещал ускорить отмену обязательной публикации квартальных отчетов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Пол Аткинс в колонке для Financial Times пообещал ускорить рассмотрение предложения президента страны Дональда Трампа об отмене требования об обязательной публикации квартальной отчетности американскими компаниями.

Трамп предлагает сделать обязательной публикацию полугодовых отчетов для публичных компаний в США. При этом, по словам Аткинса, бизнес сможет продолжать отчитываться ежеквартально при желании.

Аткинс отметил, что регулятор намерен придерживаться минимальной "дозы" регулирования в корпоративном секторе.

"Правительство должно обеспечить минимально необходимую дозу регулирования, которая защитит инвесторов и при этом позволит бизнесу развиваться", - написал он.

Группы, представляющие интересы инвесторов, предостерегают SEC от отхода от требования об обязательной публикации квартальной отчетности, утверждая, в частности, что это снизит прозрачность и нанесет ущерб мелким инвесторам.

Аткинс, однако, отмечает, что это не новая идея, приводя в пример Великобританию, где ряд крупных компаний продолжает выпускать квартальные отчеты, несмотря на то, что с 2014 года обязательным в стране является публикация лишь полугодовых результатов.

"Предоставление компаниям возможности отчитываться на полугодовой основе не является шагом назад в плане прозрачности, - написал Аткинс. - SEC пора перестать вмешиваться и позволить рынку определить оптимальную частоту отчетности исходя из таких факторов, как отрасль компании, ее размер и ожидания инвесторов".

Закон о ценных бумагах, принятый в США в 1934 году, предписывает публичным компаниям "периодически" раскрывать финансовую информацию. SEC в 1970 году постановила, что под таким периодом понимается квартал. Между тем в Евросоюзе и Великобритании требование об обязательной публикации ежеквартальной отчетности было отменено.

Аткинс, назначенный на свой пост Трампом весной 2025 года, сворачивает масштабную регуляторную повестку, которой придерживался его предшественник на посту главы SEC Гэри Генслер, пишет FT. Администрация Трампа занимает более дружественную к бизнесу позицию и стремится усилить контроль над независимыми федеральными ведомствами, отмечает газета.

Среди наиболее заметных разворотов политики SEC при Аткинсе - принятие регулятором криптовалютного сектора, которое резко контрастирует с агрессивным подходом Генслера.