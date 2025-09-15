Трамп предложил отменить квартальную отчетность для компаний США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от практики квартальной отчетности для американских компаний и заменить ее полугодовой.

"Компаниям и корпорациям следует отчитываться не на ежеквартальной основе (квартальная отчетность), а каждые 6 (шесть) месяцев, если это одобрит Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)", - написал он в Truth Social.

"Это сэкономит деньги и позволит менеджерам сосредоточиться на правильном управлении своими компаниями", - считает президент.

При этом он отметил, что в Китае при управлении компанией смотрят на 50-100 лет вперед.

Закон о ценных бумагах, принятый в США в 1934 году, предписывает публичным компаниям "периодически" раскрывать финансовую информацию. SEC в 1970 году постановила, что под таким периодом понимается квартал. В Евросоюзе и Великобритании около десяти лет назад требование об обязательной ежеквартальной отчетности было отменено, хотя большинство компаний продолжают отчитываться за каждый квартал по собственной инициативе.

На прошлой неделе сообщалось, что американская биржа Long-Term Stock Exchange (LTSE) планирует обратиться в SEC с предложением отменить обязательную публикацию квартальных финансовых отчетов для публичных компаний.

Как сообщили представители биржи The Wall Street Journal, они хотят дать компаниям возможность отчитываться дважды в год.

"Мы слышим много жалоб на то, как обременительно быть публичной компанией, - заявил главный исполнительный директор LTSE Билл Хартс. - Наша идея давно назрела".

Представители LTSE обсуждали свое предложение с руководством SEC и в целом получили положительный отклик, писала WSJ со ссылкой на источники.