В Германии в сентябре рост числа безработных вдвое превысил прогноз

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в сентябре осталась на уровне августа - 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Показатель не меняется с марта 2025 года и является максимальным с сентября 2020 года.

Количество безработных в Германии в сентябре увеличилось на 14 тысяч к августу и достигло 2,98 млн человек.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 7 тысяч и сохранение безработицы на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

"Рынку труда по-прежнему не хватает необходимого импульса для более активного восстановления", - заявила глава агентства Андреа Налес.

Германия Андреа Налес
