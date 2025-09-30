Поиск

Китай остановит закупки железной руды у BHP

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайская госкомпания China Mineral Resources Group (CMRG), созданная Пекином для централизации закупок железной руды, на этой неделе попросила крупные китайские сталелитейные и торговые компании приостановить закупку всех номинированных в долларах грузов австралийской BHP Group.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в конце прошлой недели стороны провели несколько встреч для обсуждения условий сотрудничества, но они не увенчались успехом.

CMRG ранее в сентябре остановила закупку у BHP руды сорта Jimblebar. Теперь она также проинструктировала предприятия воздержаться от получения грузов с такой рудой в китайских портах и их покупки за юани на спотовом рынке.

Эти меры заставили некоторые сталелитейные компании начать корректировку производственных параметров для использования другой руды, отмечает Bloomberg.

Китай - крупнейший мировой потребитель железной руды, BHP - крупнейшая горнодобывающая компания мира. Вместе с Rio Tinto и Vale она поставляет китайским сталелитейщикам основную часть этого сырья.

BHP Group BHP Rio Tinto Китай Vale CMRG Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

"Ведомости" сообщили о планах онлайн-ритейлера JD.com увеличить долю в "М.Видео"

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });