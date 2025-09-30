Китай остановит закупки железной руды у BHP

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайская госкомпания China Mineral Resources Group (CMRG), созданная Пекином для централизации закупок железной руды, на этой неделе попросила крупные китайские сталелитейные и торговые компании приостановить закупку всех номинированных в долларах грузов австралийской BHP Group.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в конце прошлой недели стороны провели несколько встреч для обсуждения условий сотрудничества, но они не увенчались успехом.

CMRG ранее в сентябре остановила закупку у BHP руды сорта Jimblebar. Теперь она также проинструктировала предприятия воздержаться от получения грузов с такой рудой в китайских портах и их покупки за юани на спотовом рынке.

Эти меры заставили некоторые сталелитейные компании начать корректировку производственных параметров для использования другой руды, отмечает Bloomberg.

Китай - крупнейший мировой потребитель железной руды, BHP - крупнейшая горнодобывающая компания мира. Вместе с Rio Tinto и Vale она поставляет китайским сталелитейщикам основную часть этого сырья.