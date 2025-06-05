Премьер Австралии летом планирует визит в Китай и переговоры с Си Цзиньпином

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз намеревается этим летом посетить Пекин и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в четверг South China Morgan Post со ссылкой на источник.

"Ожидается, что Албаниз встретится с Си Цзиньпином во время визита", - сказал источник.

По данным издания, австралийский премьер готовится к поездке в Пекин в июле или августе. Официального подтверждения предстоящего визита от австралийских китайских властей нет.

Основной целью визита должны стать торговые переговоры. "Страны по всему миру стараются справиться с нестабильностью, вызванной тарифной политикой президента США Дональда Трампа", - отмечает издание.

Газета напоминает, что с момента получения должности премьера в 2022 году Албаниз работал над улучшением экономических отношений с Китаем.

"Ожидается, что взаимодействие с Китаем останется приоритетом для Албаниза во второй срок после того, как Австралийская лейбористская партия одержала убедительную победу над оппозицией на федеральных выборах Австралии в мае", - отмечает газета.