Поиск

Премьер Австралии летом планирует визит в Китай и переговоры с Си Цзиньпином

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз намеревается этим летом посетить Пекин и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в четверг South China Morgan Post со ссылкой на источник.

"Ожидается, что Албаниз встретится с Си Цзиньпином во время визита", - сказал источник.

По данным издания, австралийский премьер готовится к поездке в Пекин в июле или августе. Официального подтверждения предстоящего визита от австралийских китайских властей нет.

Основной целью визита должны стать торговые переговоры. "Страны по всему миру стараются справиться с нестабильностью, вызванной тарифной политикой президента США Дональда Трампа", - отмечает издание.

Газета напоминает, что с момента получения должности премьера в 2022 году Албаниз работал над улучшением экономических отношений с Китаем.

"Ожидается, что взаимодействие с Китаем останется приоритетом для Албаниза во второй срок после того, как Австралийская лейбористская партия одержала убедительную победу над оппозицией на федеральных выборах Австралии в мае", - отмечает газета.

Китай Си Цзиньпин Австралия Энтони Албаниз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });