РСХБ открыл прием заявок на сельскую ипотеку под 3%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк снова начал прием заявок на сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых, ссообщил банк.

РСХБ останавливал прием заявок на сельскую ипотеку в сентябре 2024 года.

По новым условиям льготной программы, заявку на ипотеку могут подать сотрудники агропромышленного комплекса или сотрудники социальной сферы, которые работают в сельской местности, а также участники специальной военной операции.

"Выдача льготного кредитования стала возможной благодаря перераспределению имеющегося в РСХБ лимита за счет снижения ключевой ставки. Актуальные требования программы позволяют получить ипотечный кредит на льготных условиях до 6 млн рублей сроком до 25 лет", - сказала руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Средства кредита можно направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС с привлечением аккредитованной подрядной организации (без использования эскроу-счетов). Также программа дает возможность приобрести квартиру в новостройке (на этапе строительства или готовой) в опорном населенном пункте в многоквартирных домах высотой не более 5 этажей.

Первоначальный взнос для участия в ипотечной программе составит от 30% от стоимости недвижимости. Обязательным условием является расположение недвижимости на сельской территории, агломерации или на сельской приграничной территории в опорном населенном пункте.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам второго квартала 2025 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".