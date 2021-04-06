Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки России, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк, перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых, пишет "Коммерсантъ".

Клиент РСХБ, которой 29 марта предварительно одобрили выдачу сельской ипотеке, написала в профильном чате, что в апреле банк ей сообщил о прекращении финансирования программы.

Приостановили выдачу таких кредитов и другие банки. На сайте сервиса Сбербанка "Домклик" говорится, что прием заявок на сельскую ипотеку завершен в связи с исчерпанием лимита.

Представитель РСХБ сказал газете, что исчерпан выделенный из федерального бюджета объем субсидий. В банке рассчитывают, что скоро программа получит дополнительное финансирование и продолжится. РСХБ уже представил правительству "аргументы в пользу расширения объемов программы".

В Сбербанке на запрос издания не ответили.

Работающий в Крыму РНКБ прекратил принимать заявки на эти кредиты, поскольку уже одобрил заявки на сумму, "полностью покрывающую выделенный банку лимит", сказали в этом банке. На сайте банка "Центр-Инвест" указано, что оформление кредита "может задерживаться ввиду ожидания банком дополнительного лимита субсидирования на 2021 год" от Минсельхоза.

В Минсельхозе "Коммерсанту" подтвердили, что "с учетом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан". На программу 2021 года и на обслуживание прошлогодних кредитов было выделено 5,3 млрд рублей, в том числе дополнительные 1,2 млрд рублей из резервного фонда правительства. В министерстве добавили, что постоянно добиваются увеличения финансирования программы, но не смогли уточнить, когда банки получат на нее деньги.

Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тысяч человек (кроме Москвы, Московской области и Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн рублей, в отдельных регионах - до 5 млн рублей.

Программа рассчитана с 2020 и до 2025 года. В ней участвуют 11 банков. Им из госбюджета возмещают недополученные доходы по выданным кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ. В 2020 году на это было выделено 1,5 млрд рублей.

Спрос на сельскую ипотеку постоянно рос, пишет газета. По данным Минсельхоза, к настоящему времени в банки подано 307 400 заявок на 652 млрд рублей, из которых уже выдали кредиты на 130,5 млрд рублей 68 700 семьям.

Проблема несоразмерности лимитов клиентскому спросу присутствует во всех государственных льготных программах, объяснила изданию руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Она отметила, что и лимиты могут определяться на не самых верных эекономических расчетах.

Поскольку решение о расширении субсидией принимает правительство, на его принятие может уйти больше месяца, считает главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Проблему он видитв механизме расчета лимитов и недостатках управления программой.