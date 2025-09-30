"Софтлайн" в рамках buyback приобрел около 2,7% своих акций

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" в рамках программы buyback, запущенной в октябре 2024 года, выкупило более 10,9 млн акций, сообщила компания.

Уставный капитал "Софтлайна" состоит из 400 002 000 обыкновенных акций. Исходя из этого, размер выкупленного пакета составляет около 2,7% от уставного капитала.

В том числе, свыше 1,2 млн акций (около 0,3% капитала) было выкуплено за неделю с 22 сентября по 26 сентября 2025 года.

Выкуп осуществляет "дочка" "Софтлайна" - ООО "Инвестпроекты" (прежне название - ООО "Софтлайн Проекты").

По условиям выкупа всего ООО "Инвестпроекты" может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО "Софтлайн", или до 20 млн бумаг.

"Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО "Софтлайн" на "Московской бирже" в рамках выкупа", - говорится в сообщении.

Менеджмент компании считает ее акции недооцененными и убежден в росте капитализации в обозримой перспективе.

"Софтлайн" напоминает, что приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.