Основательница финтех-стартапа Frank получила семь лет тюрьмы по иску JPMorgan

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд Нью-Йорка приговорил основательницу финтех-стартапа Frank Чарли Джевис к 85 месяцам тюрьмы за мошенничество при продаже своей компании американскому JPMorgan Chase & Co.

В марте Джевис была признана виновной по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество и участие в сговоре с целью создания подставных учетных записей пользователей сервиса Frank, оказывающего содействие в получении кредитов на обучение, для искажения представления о его популярности.

Сервис был куплен JPMorgan в 2021 году за $175 млн. В банке полагались на утверждения Джевис, что на Frank зарегистрировано более 4 млн пользователей, однако впоследствии не смогли связаться с большинством из них. По заявлению обвиняющей стороны, фактическое число подписчиков Frank составляло около 300 тысяч.

Вынося приговор, судья Элвин Хеллерштейн отметил, что в подобных процессах очень важно, чтобы наказание сдерживало других от совершения подобных преступлений.

Сторона обвинения настаивала на сроке в 12 лет, тогда как защита просила ограничить наказание 18 месяцами.

Джевис также должна будет выплатить JPMorgan компенсацию в размере $287,5 млн с учетом судебных издержек банка.