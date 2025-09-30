Поиск

Основательница финтех-стартапа Frank получила семь лет тюрьмы по иску JPMorgan

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд Нью-Йорка приговорил основательницу финтех-стартапа Frank Чарли Джевис к 85 месяцам тюрьмы за мошенничество при продаже своей компании американскому JPMorgan Chase & Co.

В марте Джевис была признана виновной по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество и участие в сговоре с целью создания подставных учетных записей пользователей сервиса Frank, оказывающего содействие в получении кредитов на обучение, для искажения представления о его популярности.

Сервис был куплен JPMorgan в 2021 году за $175 млн. В банке полагались на утверждения Джевис, что на Frank зарегистрировано более 4 млн пользователей, однако впоследствии не смогли связаться с большинством из них. По заявлению обвиняющей стороны, фактическое число подписчиков Frank составляло около 300 тысяч.

Вынося приговор, судья Элвин Хеллерштейн отметил, что в подобных процессах очень важно, чтобы наказание сдерживало других от совершения подобных преступлений.

Сторона обвинения настаивала на сроке в 12 лет, тогда как защита просила ограничить наказание 18 месяцами.

Джевис также должна будет выплатить JPMorgan компенсацию в размере $287,5 млн с учетом судебных издержек банка.

JPMorgan JPMorgan Chase Чарли Джевис Frank США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

"Ведомости" сообщили о планах онлайн-ритейлера JD.com увеличить долю в "М.Видео"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });