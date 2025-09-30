Поиск

Производитель косметики Coty реорганизует бизнес

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. проводит ревизию портфеля брендов в сегменте косметики масс-маркет (Consumer Beauty), рассматривая возможность их продажи или выделения в самостоятельную компанию.

Как объявила Coty, компания сосредоточится на премиальных брендах косметики (Prestige Beauty), а также на парфюмерии сегмента масс-маркет (Mass Fragrance), объединив эти операции в одно подразделение. На эти направления бизнеса приходится порядка 69% продаж Coty.

Акции Coty подешевели почти на 50% с начала текущего года. В отчете за четвертый финансовый квартал (апрель-июнь) компания сообщила о снижении выручки, главным образом из-за падения продаж в сегменте Consumer Beauty, составившего 12%. В этот сегмент входят, в частности, бренды CoverGirl, Sally Hansen, Max Factor, Rimmel, его годовая выручка составляет порядка $1,2 млрд.

Coty привлекла Citi для проведения стратегической ревизии портфеля брендов.

Компания намерена рассмотреть "широкий круг вариантов, включая создание партнерств, продажу и выделение активов, а также другие возможные стратегические шаги с целью максимизации долгосрочной стоимости бизнеса и укрепления баланса", говорится в пресс-релизе.

Coty опубликует обновленную информацию, когда конкретные действия будут одобрены советом директоров компании.

Два топ-менеджера, работающих в подразделении Consumer Beauty, покинут свои посты.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.

