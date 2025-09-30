Годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов к 1 сентября вырос до 3,6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Годовой темп роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) российских банков по состоянию на 1 сентября 2025 года увеличился до 3,6% после 3,1% на 1 августа и 3,3% на 1 июля, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Задолженность физлиц по ИЖК с учетом приобретенных прав требований на 1 сентября составила 20,555 трлн рублей, она увеличилась за месяц на 218,7 млрд рублей, или на 1,1%, после снижения в июле на 67,8 млрд рублей, или на 0,3%.

В августе кредитные организации предоставили 85,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 392,3 млрд рублей (в июле было выдано 77,5 тыс. рублевых ИЖК на сумму 355,9 млрд рублей). Количество предоставленных за месяц кредитов увеличилось на 9,8%, их сумма - на 10,2%.

В годовом сопоставлении предоставление ИЖК в августе по объему увеличилось на 4,6%, по количеству - снизилось на 15,0% (месяцем ранее, в июле, объем выданных кредитов был на уровне июля 2024 года, по количеству - меньше на 27,7%).

Большая доля выдач ИЖК сохраняется по программам господдержки (в августе - около 82%) - было предоставлено 319,8 млрд рублей (+7,4% за месяц). Выдачи ИЖК на рыночных условиях, с учетом некоторого снижения процентных ставок, увеличились в августе на четверть (+24,8% за месяц), составив 72,5 млрд рублей.

В сентябре возможно некоторое снижение выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", за первые 3 недели сентября было предоставлено около 197 млрд рублей (216 млрд рублей за аналогичный период августа).

Средний размер кредита в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, до 4,594 млн рублей, он на 23,1% превысил средний кредит в августе 2024 года.

Средневзвешенный срок предоставленных в августе кредитов составил 307,0 месяца после 307,5 месяцев в июле.

Средневзвешенная ставка ИЖК в августе увеличилась до 7,58% годовых после 7,46% в июле и 7,47% в июне и мае. Рост ставки связан с ростом доли ИЖК на рыночных условиях до 18% с 16% месяцем ранее.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) увеличилась до 6,1% (+0,1 п.п. за месяц). На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была выше уровня предыдущего месяца: 9,8% против 9,5% месяцем ранее.

В августе топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом прирост выдачи ИЖК вновь наблюдался среди заемщиков из всех регионов, составляющих топ-10: наибольший прирост пришелся на кредитование заемщиков из Челябинской области (+20,9% м/м) и республики Башкортостан (+17,9% м/м).

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в августе 2025 г.: