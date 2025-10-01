Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост большинства blue chips в рамках коррекции на фоне отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть (декабрьский фьючерс на Brent подрос до $66,25 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидируют в росте акции "Роснефти" (+1,1%) и "НОВАТЭКа" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2688,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1025,07 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составляет 82,6084 руб. (-25,92 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Акции ПАО "Южуралзолото" на утренней сессии в среду поднимались до 0,6145 рубля (+6,7%), но к 10:01 МСК откатились до 0,5737 рубля (-0,4%).

Контрольный пакет "Южуралзолота", ранее принадлежавший Константину Струкову, может быть продан компании "Атлас майнинг", связанной с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК), пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Между УГМК и Минфином РФ, который отвечает за продажу госпакета в ЮГК, ведутся переговоры, отмечает издание.

Подешевели также акции "ФосАгро" (-5,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Русала" (-0,1%).

Россия, подписавшая в начале сентября ряд документов об увеличении поставок газа в Китай по газопроводам, планирует наращивать поставки и сжиженного природного газа в страну, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", сообщил в интервью журналу "Эксперт" министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - подчеркнул он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. "Возможно, это вдруг и получится, теоретически - в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии. При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в октябре инвесторы на мировых рынках продолжат следить за сигналами в отношении возможной динамики процентной ставки ФРС, за ситуацией с пошлинами, а также шатдауном в США.

На рынке акций РФ индексы МосБиржи и РТС локально отступили от очередных минимумов с июля (2651 пункт) и апреля (1007 пунктов) соответственно. Инвесторы, очевидно, пытаются осуществить покупки у важных технических значений 2600 пунктов и 1000 пунктов, но в октябре в условиях сохранения геополитического давления важных общерыночных позитивных драйверов у "быков" также может не оказаться.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на рынке сохраняется высокая геополитическая напряженность. Трамп накануне в очередной раз заявил о необходимости урегулирования ситуации на Украине, а также сообщил о направлении к российскому побережью "одной-двух" атомных подводных лодок, выразив надежду, что их применение не потребуется. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, что уже вызывало обеспокоенность рынков и усиливало геополитические риски.

Индекс МосБиржи опустился ниже сильного уровня поддержки 2700 пунктов. В случае сохранения давления на рынок существует вероятность снижения индикатора к следующему уровню поддержки 2650 пунктов, что может привести к формированию нового локального минимума, предупреждает Абрамов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду выйдет блок важных макроэкономических индикаторов за август: Росстат раскроет данные по розничным продажам и уровню безработицы, а также недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Ускорение темпов роста розничных продаж, сохраняющаяся жесткость на рынке труда и усиление инфляции после летней плодоовощной дезинфляции могут повысить вероятность сохранения более жесткой позиции Банка России на предстоящем в октябре заседании. Более медленные шаги в снижении ключевой ставки продолжат оказывать давление на рынок акций РФ, и индекс МосБиржи может продолжить движение в направлении минимумов 2025 года, до 2600-2650 пунктов, полагают эксперты.

Акции "М.Видео" накануне подскочили более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании. Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время. Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, взгляд на акции "М.Видео" сохраняется негативный, отмечают аналитики "Цифра брокера".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова Екатерина ожидает движения индекса МосБиржи в зоне 2650-2750 пунктов.

Давление на рыночный сантимент продолжают оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность (угрозы новых санкций, ужесточение риторики США) и опасения более медленного, чем ожидалось, темпа снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Повышенная волатильность рынка стала уже привычной, и сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в широком диапазоне 2650-2750 пунктов. Лучше рынка могут смотреться по-прежнему отдельные истории - например, ПАО "Южуралзолото", контрольный пакет которого может быть продан структурам УГМК уже до конца этого года, по данным СМИ, или крепкие ритейлеры - "ИКС 5", "Лента", а также неуязвимые к высокой ставке ЦБ "Мать и дитя", "Хэдхантер", - считает Крылова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4%, при этом Dow Jones (+0,2%) обновил исторический максимум; инвесторы оценивали новости компаний и следили за развитием ситуации с финансированием американского правительства.

Количество открытых вакансий в США в августе увеличилось на 19 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,23 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 7,2 млн вакансий, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе значение индикатора составляло 97,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 96 пунктов.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7-1%) на фоне шатдауна в США.

В США истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил в среду Банк Японии, который рассчитывает этот индикатор. Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.

Объем южнокорейского экспорта в сентябре вырос на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд, свидетельствуют официальные данные. Темпы повышения экспорта резко ускорились по сравнению с 1,2% в августе и превзошли ожидания аналитиков (+7,2% по данным Trading Economics). Рост экспорта в сентябре стал максимальным с июля 2024 года, в частности, благодаря высокому спросу на полупроводниковые компоненты.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,25 за баррель (+0,4% и -1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,56 за баррель (+0,3% и -1,7% накануне).

Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени.