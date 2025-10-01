Поиск

В США временно прекращена работа правительственных учреждений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановила работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования (шатдауном).

Директор управления Рассел Воут написал руководителям федеральных учреждений: "Таким образом, пострадавшие агентства теперь должны выполнить свои планы по упорядоченному закрытию".

В США до среды действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но накануне его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до изначального уровня, так как пандемия завершилась.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве.

"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал он.

Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего".

"Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это демократические вещи", - подчеркнул американский лидер.

В США шатдаун правительства происходит, когда Конгресс не принимает закон о финансировании федерального правительства до начала следующего финансового года, или же когда закон о временном финансировании перестает действовать.

В случае шатдауна федеральное правительство приостанавливает деятельность и выполняет только наиболее важные для страны операции. В такие периоды работу продолжают сотрудники только критически важных структур, отвечающих за национальную безопасность, защиту человеческой жизни или собственности: армии, национальной метеорологической службы, службы управления воздушным движением, исправительных учреждений.

