ВТБ перевел в свою собственность микрокредитную компанию Почта банка

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ВТБ перевел в свою собственность микрокредитную компанию (МКК) Почта банка, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

МКК "Финпост" была учреждена Почта банком в 2023 году, ее уставный капитал составляет 5 млн рублей. Банк отмечал, что создание дочерней компании позволит использовать преимущества удобных упрощенных технологий для развития потребительского кредитования в быстрорастущем сегменте e-com, в том числе по программам POS-кредитования.

С 30 сентября собственником МКК "Финпост" напрямую стал ВТБ.

Микрокредитная компания - это вид микрофинансовой организации, которая имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не может привлекать средства физлиц (не являющихся ее учредителями) и выпускать облигации. Закон запрещает МКК выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Полное объединение планируется завершить в мае 2026 года путем постепенного перехода Почта банка под единый бренд ВТБ.