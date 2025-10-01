АСВ и в апелляции не смогло добиться взыскания убытков с экс-руководителей РИАбанка

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в конце мая отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Русский инвестиционный альянс", РИАбанка) о солидарном взыскании с лиц, ранее контролировавших банк, 708,6 млн рублей убытков.

Как отмечается в постановлении суда, размещенном на сайте, "доводы апелляционной жалобы (АСВ - ИФ) сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции".

Иск АСВ поступил в суд 17 августа 2020 года.

Иск предъявлен к бывшим предправления банка Борису Липкину, главбуху Станиславу Шеку, зампредседателя совета директоров Наталье Левиной, первому зампреду правления Максиму Скочко, бенефициару Елене Опланчук и члену совета директоров Дмитрию Попову.

В июле 2025 года производство по заявлению агентства в отношении Скочко было прекращено.

АСВ в октябре 2020 года также подало иск о привлечении тех же лиц к субсидиарной ответственности в размере 1,3 млрд рублей. В июне 2023 года к участию в споре в качестве соответчика был привлечен бывший председатель совета директоров Олег Бойко.

Арбитражный суд Москвы в конце сентября 2024 года удовлетворил заявление АСВ частично, решив привлечь к субсидиарной ответственности четырех экс-руководителей банка: Липкина, Скочко, Попова и Опланчук. Производство в части определения размера их ответственности было приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.

В привлечении к субсидиарной ответственности Шека, Бойко и Левиной суд АСВ отказал. 24 апреля 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд освободил от нее также Опланчук, изменив определение Арбитражного суда Москвы на этот счет.

Обеспечительные меры в отношении привлекаемых к ответственности лиц были приняты только на уровне Арбитражного суда Московского округа - две нижестоящие инстанции отклонили соответствующее ходатайство АСВ. Однако окружной суд 21 июня 2022 года арестовал, в частности, денежные средства и иное имущество Липкина, Скочко и Опланчук в пределах суммы 1,3 млрд рублей. 5 июня 2025 года суд отменил меры обеспечения, принятые в отношении Опланчук.

Арбитражный суд Москвы 24 июня 2025 года по заявлению АСВ запретил Липкину и Скочко выезжать из России "до полного исполнения судебного акта о привлечении лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам" банка.

Суд тогда пришел к выводу о том, что "заявленные меры позволят обеспечить соблюдение баланса интересов сторон в рамках дела о банкротстве, а также предотвратить возможный ущерб интересам кредиторов".

РИАбанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 317-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 17 августа 2017 года Банк России отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

ЦБ заявлял тогда, что бизнес-модель финучреждения не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг, "кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж".

Банк России неоднократно применял в отношении РИАбанка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. "Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности", - отмечал регулятор.

РИАбанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. "Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату капитала", - говорилось в сообщении регулятора.

Арбитражный суд Москвы признал РИАбанк банкротом 23 октября 2017 года.