В США ставки по ипотеке выросли впервые за пять недель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам вырос на 12 базисных пунктов, прервав серию снижений, длившуюся четыре недели подряд, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 26 сентября, составила 6,46% годовых против 6,34% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю упало на 12,7% после роста на 0,6% неделей ранее. Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки рухнуло на 21%, а число заявок на новую ипотеку сократилось на 1%.

"Доходность государственных облигаций США выросла на фоне более сильных, чем ожидалось, статданных, - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан. - После всплеска активности в сфере рефинансирования ипотеки в последний месяц мы зафиксировали значительный спад числа заявок на рефинансирование".

