Поставщик автокомпонентов ZF сократит 7,6 тысячи рабочих мест

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов ZF Friedrichshafen AG сокращает 7,6 тысячи рабочих мест в подразделении по выпуску электроприводов, сообщила компания.

Лидеры профсоюзного движения одобрили эту инициативу. Она реализуется в рамках ранее объявленных планов увольнения до 14 тысяч сотрудников в этом десятилетии.

В целях экономии ZF также намерена отложить повышение зарплат и сократить рабочие часы в Германии. За счет этих мер планируется снизить расходы более чем на 500 млн евро к 2027 году.

Германский автопром испытывает трудности из-за слабого спроса в Европе, импортных пошлин и растущей конкуренции со стороны китайских производителей, отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе сообщалось, что Robert Bosch GmbH может сократить около 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей. Аналогичные шаги предпринимают Continental AG и Schaeffler AG, а автопроизводители, включая Volkswagen, снижают объемы производства.