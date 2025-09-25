Поиск

Bosch может сократить 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH может сократить около 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей на фоне вялого рынка, высоких издержек и давления со стороны конкурентов.

Компания объявила, что сократит рабочие места на различных предприятиях в Германии в различные сроки до конца 2030 года.

Ранее Bosch заявлял, что намерена "бороться за каждый цент" на напряженном рынке, поскольку спрос остается слабым, а торговые барьеры усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию.

Теперь Bosch заявил, что стремится уменьшить издержки как можно скорее. Помимо сокращения рабочих мест, компания стремится снизить материальные и эксплуатационные расходы, уменьшить инвестиции в производственные мощности и здания, а также оптимизировать логистику и цепочки поставок.

Значительный избыток мощностей уже некоторое время существует в сфере администрирования и продаж, а также в отделах разработки и производства из-за падения спроса, считают в компании.

"Нам необходимо срочно поработать над повышением конкурентоспособности в секторе мобильности и продолжать постоянно сокращать расходы, - заявил член правления и директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош. - Это очень болезненно для нас, но, к сожалению, выхода нет".

Главный исполнительный директор Bosch Штефан Хартунг сообщил Reuters в этом месяце о "структурных корректировках", прогнозируя рост выручки компании примерно на 2% в 2025 году по сравнению с прошлогодними 90,5 млрд евро.

На конец 2024 года штат Bosch насчитывал 417,9 тысячи сотрудников. В 2025 году компания уже анонсировала ряд сокращений рабочих мест.

