General Mills закроет три предприятия в США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, сообщил, что закроет три предприятия в штате Миссури в рамках усилий, направленных на повышение конкурентоспособности его цепочки поставок.

Будут закрыты завод в Сент-Чарльзе, выпускающий основу для приготовления пиццы, и два предприятия в Джоплине, приобретенные в прошлом году в рамках сделки по покупке североамериканского подразделения Whitebridge Pet Brands за $1,45 млрд.

General Mills также намерена провести консолидацию активов некоторых других предприятий.

В компании ожидают, что расходы по реструктуризации составят около $82 млн, включая списание активов на сумму порядка $64 млн. Примерно $49 млн расходов будет отражено в результатах за второй квартал 2026 финансового года.

Ранее General Mills сообщила, что планирует реализацию новых инициатив по контролю расходов, призванных обеспечить дополнительную экономию в размере $100 млн в 2026 финансовом году.

В сентябре компания отчиталась о более чем двукратном росте чистой прибыли в первом финквартале. При этом ее скорректированная прибыль и выручка сократились.

Прогноз General Mills предполагает падение скорректированной прибыли на 15% в 2026 фингоду и изменение выручки в диапазоне от минус 1% до плюс 1% в органическом выражении.

С начала 2025 года капитализация General Mills сократилась на 20,9% - до $26,89 млрд.