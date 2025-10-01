Поиск

XPeng объявила о выходе на рынки пяти стран Европы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng официально объявил о выходе на пять новых европейских рынков в рамках стратегии глобальной экспансии. Это Швейцария, Австрия, Венгрия, Словения и Хорватия, сообщают китайские СМИ.

XPeng заключила официальное партнерство с европейским поставщиком мобильных услуг Hedin Group для запуска моделей G6 и G9 в Швейцарии, а также планирует представить P7+ в первой половине следующего года.

Совместное предприятие AutoWallis Group и Salvador Caetano Group будет управлять операциями в Венгрии, Словении и Хорватии.

В Австрии XPeng будет применять модель авторизованных дилеров, уже хорошо зарекомендовавшую себя в Германии. Первые дилерские центры будут охватывать такие ключевые города, как Вена, Зальцбург, Грац и Клагенфурт. К концу 2025 года планируется увеличить их количество до 10, а в следующем году - до 20.

Первым рынком в Европе для китайской компании в 2021 году стала Норвегия. В первом полугодии XPeng продала в Европе свыше 8 тысяч машин.

На сегодняшний день сеть продаж и обслуживания XPeng охватывает более 46 государств по всему миру.

В середине сентября сообщалось о том, что XPeng запустила первую линию по производству электромобилей в Европе в рамках партнерства с австрийской компанией Magna Steyr. XPeng будет использовать завод Magna в Граце на юге Австрии для выпуска своих автомобилей.

Также в Мюнхене в прошлом месяце начал работу научно-исследовательский центр XPeng, который поможет компании в разработке новых моделей, включая седаны, для производства на заводе Magna и диверсификации модельного ряда для европейского рынка.

XPeng Венгрия Швейцария Словения Хорватия Китай Австрия
