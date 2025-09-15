Поиск

XPeng начала выпуск электромобилей на заводе Magna в Австрии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китайская XPeng запустила первую линию по производству электромобилей в Европе в рамках партнерства с австрийской компанией Magna Steyr.

XPeng будет использовать завод Magna в Граце на юге Австрии для выпуска своих автомобилей. Как сообщила китайская компания в понедельник, с конвейера уже сошла первая партия внедорожников G6 и G9.

"Сотрудничество с Magna идеально соответствует нашему долгосрочному видению и стратегическому плану укрепления бизнес-возможностей в Европе, - заявил зампредседателя совета директоров XPeng Гу Хунди. - Это важный шаг к расширению нашего присутствия на европейском рынке".

Также в Мюнхене начал работу научно-исследовательский центр XPeng, который поможет компании в разработке новых моделей, включая седаны, для производства на заводе Magna и диверсификации модельного ряда для европейского рынка.

Локализация производства позволит XPeng избежать пошлин на китайские электромобили, введенных Европейским союзом в 2024 году, отмечают эксперты.

Мировые продажи XPeng в январе-августе составили 271,6 тыс. электромобилей, что втрое превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Котировки акций XPeng по итогам торгов в Гонконге в понедельник выросли на 1,6%. ADR компании в ходе предварительной сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожают на 2,1%.

