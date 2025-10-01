Brent подешевела до $65,33 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером в среду на опасениях относительно избытка предложения.

К 18:03 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,06%), до $65,33 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,93%), до $61,79 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания увеличения поставок странами ОПЕК+, возросшие после сообщений СМИ, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трех месяцев.

Секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Аналитики Macquarie ожидают существенного избытка предложения на рынке до конца текущего года, а также в первом квартале 2026 года. "Наша оценка баланса спроса и предложения на ближайшую перспективу стала еще более пессимистичной, чем раньше", - отмечают они.

Базовый прогноз Macquarie предполагает наращивание поставок нефти странами ОПЕК+, а также производителями, не входящими в эту группу. Аналитики компании понизили оценку средней цены для нефти WTI в 2026 году до $57 за баррель с ожидавшихся ранее $60 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства. В стране наступил первый с 2019 года шатдаун.

Министерство энергетики США сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тысячу баррелей.