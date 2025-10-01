Поиск

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве растет на $0,28 (0,42%) до $66,31 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,06 (1,6%) до $66,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,26 (0,42%) до $62,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,08 (1,7%) до $62,37 за баррель.

Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

"Слабость рынка является следствием ожиданий увеличения предложения на фоне постепенного восстановления добычи в странах ОПЕК, что вызывает опасения избытка топлива на рынке", - отметила основательница исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду.

Уолл-стрит закрылась в плюсе

