Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Лидируют НОВАТЭК и "Полюс"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips после снижения накануне из-за сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $65,7 за баррель) и в целом нейтральные данные Росстата по инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,1%, превысив 2650 пунктов.

К 07:01 мск индекс IMOEX2 составил 2650,27 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+1%) и ПАО "Полюс" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составляет 81,4967 руб. (-1,11 рубля).

Подорожали также акции "ВК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "ФосАгро" (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году до 1,3% с 2,4%. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

Тем временем, издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

По словам американских официальных лиц, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", отметили они.

Издание сообщает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. При этом, как сообщили собеседники издания, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и продолжении снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ остается под давлением геополитической напряженности, ожиданий возможной паузы в смягчении политики ЦБ из-за рисков роста инфляции, а также дешевеющей нефти.

Кроме того, продажам способствуют усиление санкционной риторики со стороны ЕС (анонсирован 19-й пакет ограничений, который может коснуться СПГ из России и других энергетических активов), обсуждение повышения налоговой нагрузки и новости из США, где вновь обсуждается демонстрация силы и дополнительное давление на Россию, отметил аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи закрепился ниже ключевого уровня 2700 пунктов. Ближайшей твердой поддержкой служит уровень 2600 пунктов. В отсутствие новых негативных новостей по геополитике можно ожидать роста покупательской активности по мере приближения индекса к поддержке 2600 пунктов", - считает Магомедов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,4%, несмотря на приостановку работы правительства страны, при этом обновил максимум S&P 500 (+0,3%, до 6711 пунктов).

Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилось на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 3,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,2%).

Биржи материкового Китая закрыты до 8 октября по случаю Дня образования КНР и Празднования середины осени.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также корректируются вверх после снижения днем ранее на статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $65,72 за баррель (+0,6%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,13 за баррель (+0,6%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

ОПЕК получила обновленный график компенсаций ранее недосокращенной добычи в рамках сделки ОПЕК+ от восьми стран, участвующих в добровольных сокращениях, согласно договоренности от 7 сентября, говорится в релизе ОПЕК.

Согласно новому графику, Россия будет "погашать", то есть дополнительно сокращать добычу, на 34 тыс. б/с каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь включительно.