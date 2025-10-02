Apple ускоряет разработку смарт-очков, привлекая к ней разработчиков шлема Vision Pro

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. на прошлой неделе сообщила сотрудникам о переводе специалистов с проекта разработки нового шлема Vision Pro на разработку "умных" очков, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Apple работает как минимум над двумя моделями очков. Первую с кодовым названием N50 она намерена представить в следующем году, выпустить - в 2027 году, говорят источники. Эта модель будет соединяться с iPhone, дисплея у нее не будет.

Кроме того, разрабатывается версия с дисплеем. Ее выпуск планировался на 2028 год, однако теперь компания хочет ускорить разработку.

Apple собиралась выпустить более легкую и дешевую версию Vision Pro в 2027 году.

Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в конце сентября запустила в продажу новые "умные" очки со встроенным дисплеем. Ими можно управлять с помощью специального браслета Neural Band, в комплекте они стоят $799.

На дисплее очков в одной из линз могут отображаться текстовые сообщения, видеозвонки и ответы ИИ-помощника Meta. Для загрузки фото и видео их необходимо подключать к смартфону.

Акции Apple дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг, Meta - на 0,7%.