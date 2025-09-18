Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в ходе ежегодной конференции для разработчиков представила новые "умные" очки с дисплеем, встроенным в линзу.

"Это не прототип, - заявил глава компании Марк Цукерберг в ходе выступления на конференции. - Это реальный продукт, готовый к применению, и через пару недель его можно будет купить".

Очками можно управлять с помощью специального браслета Neural Band. В комплекте они будут стоить $799, продажи начнутся 30 сентября.

На дисплее очков в одной из линз будут отображаться текстовые сообщения, видеозвонки и ответы ИИ-помощника Meta. Для загрузки фото и видео их необходимо подключать к смартфону.

При этом в ходе демонстрации возможностей искусственного интеллекта новых очков произошел сбой, который топ-менеджеры компании списали на проблемы с Wi-Fi.

Meta представила первое поколение этих очков в сотрудничестве с EssilorLuxottica, владельцем бренда Ray-Ban, в 2021 году, однако интерес к ним был невысоким. Дебютные очки могли снимать фото и видео, но ИИ в них не было. За 18 месяцев Meta продала около 300 тыс. пар этих очков, при этом спустя два года продолжали активно использоваться менее 10%.

Очки второго поколения были успешнее, отмечает The Wall Street Journal. Meta заявляла, что они сделаны с нуля, имеют улучшенные камеру и звуковые возможности, а также новые ИИ-инструменты.

"Неудивительно, что ИИ-очки набирают популярность, - говорит Цукерберг. - Ощущение присутствия - важная штука, со смартфонами мы немного его потеряли, и вот возможность его вернуть".