В США выросли продажи GM, Ford и Hyundai на рекордном спросе на электрокары

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей General Motors, Ford Motor и Hyundai в США выросли в третьем квартале на фоне рекордного спроса на электромобили перед отменой налоговых льгот для покупателей машин на электродвигателях (EV).

До 1 октября американцы могли претендовать на налоговую компенсацию в размере до $7,5 тысяч при покупке электромобиля. Введенную в 2022 году мерц поддержки рынка EV отменила администрация Дональда Трампа.

Как сообщила GM, продажи автомобилей компании в июле-сентябре выросли на 8% в годовом исчислении - до 710,3 тысячи единиц. Продажи электромобилей в третьем квартале подскочили более чем вдвое, до рекордных 66,5 тысяч машин.

Совокупные продажи автомобилей GM за девять месяцев увеличились на 10%, до 2,15 млн единиц.

Ford Motor Co. за истекший квартал увеличил продажи на 8,2%, до 545,5 тысяч единиц. Реализация электромобилей с учетом гибридов и подключаемых гибридов подскочила на 19,8%, до рекордных 85,8 тысячи единиц.

Продажи Ford за три квартала 2025 года увеличились на 7,2%, до 1,66 млн автомобилей, сообщил автопроизводитель.

Южнокорейская Hyundai Motor Co. в июле-сентябре нарастила совокупные продажи на 13%, электромобилей - вдвое.

Среди японских автопроизводителей Toyota Motor сообщила о росте продаж в США в третьем квартале на 16%, Nissan Motor - на 5,3%. Реализация автомобилей Honda Motor снизилась на 2%